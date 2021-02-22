Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.)

Благодаря своей обтекаемой форме нож удобно держать в руке. Металлический корпус с клипом защищает лезвие шириной 9 мм от повреждений и гарантирует безопасность применения. Автофиксатор позволяет закрепить положение лезвия в нужном положении с помощью защелки. Нож усиленный надежно удерживают лезвие и позволяет выдерживать большую нагрузку.

Чтобы восстановить функциональность инструмента из-за затупившегося лезвия, необходимо обломать его по наклонной метке на поверхности лезвия. При этом его нужно выдвинуть только на одно деление. В щель на снятой крышке необходимо поместить затупившийся край лезвия ножа. Инструмент нужно держать в руках таким образом, чтобы лезвие было обращено вверх той стороной, где нет разделительных меток. После этого необходимо согнуть лезвие по линии излома ОТ СЕБЯ. При этом затупившийся обломок остаётся в щели крышки, а инструмент вновь становится пригодным к полноценной работе.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

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