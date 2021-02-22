Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.)

В наборе 4 цвета чернил: синий, черный, красный, зеленый.

Шариковые ручки служат человечеству на протяжении уже почти 100 лет и занимают лидирующие позиции среди пишущих предметов. Набор "Office" станет отличным помощником в письменных работах и документах.

Синий, черный, красный, зеленый цвета чернил способны выдержать большую нагрузку, а также украсить или выделить нужную информацию. Благодаря стандартной длине в 132 мм, толщине линии 0,7 мм и диаметру пишущего узла 1 мм письмо станет комфортным и приятным.

Данные ручки готовы радовать обладателя не только своим безупречным качеством, но и, прежде всего, своей низкой стоимостью.

Красивый и изящный почерк даже в век компьютеров и портативных устройств остается признаком высококультурного, творческого и уверенного человека, а ручка всегда должна быть с собой. Наш интернет-магазин будет рад предоставить огромный ассортимент пишущих принадлежностей!