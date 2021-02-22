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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Staff Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.)

Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.)

Артикул: 310034
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  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 1
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 2
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 3
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 4
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 5
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 6
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 7
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 8
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 9
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 10
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 11
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 12
  • Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 13
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 1
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 2
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 3
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 4
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 5
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 6
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 7
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 8
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 9
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 10
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 11
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 12
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - фото 13
1 260 руб. 
Купить
+ 92 КэтКоинов
Артикул: 310034
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

В наборе 4 цвета чернил: синий, черный, красный, зеленый.

Шариковые ручки служат человечеству на протяжении уже почти 100 лет и занимают лидирующие позиции среди пишущих предметов. Набор "Office" станет отличным помощником в письменных работах и документах.

Синий, черный, красный, зеленый цвета чернил способны выдержать большую нагрузку, а также украсить или выделить нужную информацию. Благодаря стандартной длине в 132 мм, толщине линии 0,7 мм и диаметру пишущего узла 1 мм письмо станет комфортным и приятным.

Данные ручки готовы радовать обладателя не только своим безупречным качеством, но и, прежде всего, своей низкой стоимостью.

Красивый и изящный почерк даже в век компьютеров и портативных устройств остается признаком высококультурного, творческого и уверенного человека, а ручка всегда должна быть с собой. Наш интернет-магазин будет рад предоставить огромный ассортимент пишущих принадлежностей!



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Самовывоз невозможен
Ручки шариковые STAFF Office НАБОР 4шт., АССОРТИ, узел 1 мм, линия письма 0,7 мм (20 шт.) - по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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