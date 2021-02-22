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Главная Канцтовары Хобби и творчество Инструменты для художественно-живописных работ Юнландия 111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач

111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач

Артикул: 310005
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  • 111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 1
  • 111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 2
  • 111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 3
  • 111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 4
  • 111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 5
111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 1
111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 2
111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 3
111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 4
111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - фото 5
990 руб. 
Купить
+ 54 КэтКоинов
Артикул: 310005
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Содержит 10 листов плотностью 160 г/м2 формата А3 (297х420 мм). Красочная обложка выполнена из мелованного картона, листы упакованы в папку.

Рисуй и мечтай вместе с папками для рисования ЮНЛАНДИЯ, который вдохновит ребенка на прекрасный рисунок! Товары для детского творчества и учебы можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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111075, (цена за 10 шт.) Папка для рисования БОЛЬШОГО ФОРМАТА А3, 10л., 160 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 297х420мм, Львенок-циркач - купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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