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Главная Канцтовары Бумага Бумага для пастели, акварели и графики Brauberg Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.)

Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.)

Артикул: 310003
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  • Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 1
  • Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 2
  • Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 3
  • Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 4
  • Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 5
  • Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 6
Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 1
Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 2
Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 3
Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 4
Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 5
Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - фото 6
450 руб. 
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Артикул: 310003
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Изделие имеет размер 190х190 мм и содержит 20 белоснежных листов плотностью 200 г/м2 со среднезернистой текстурой. Листы удобно скреплены спиралью, что позволяет переворачивать их на 180 градусов. Привлекательная обложка выполнена из импортного мелованного картона. Жесткая задняя подложка жесткая позволяет делать зарисовки и наброски "на весу". Бумага обеспечивает равномерную акварельную заливку и контролируемый край, впитывает воду, но при этом слабо деформируется, стойка к вымыванию, не съедает цвет, оставляя яркие цвета неизменными, быстро сохнет.

Данный товар - это отличный пример соотношения высокого качества и доступной цены.

Не представляете своей жизни без искусства? Яркий и стильный скетчбук BRAUBERG ART "DEBUT" вдохновит Вас на новые идеи! Приобретайте в нашем интернет-магазине.



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Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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