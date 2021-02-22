Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Прочая канцелярия Клеящие и корректирующие средства Остров Сокровищ Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.)

Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.)

Артикул: 309998
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 1
  • Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 2
  • Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 3
  • Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 4
  • Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 5
  • Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 6
Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 1
Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 2
Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 3
Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 4
Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 5
Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - фото 6
350 руб. 
Купить
Артикул: 309998
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендОстров Сокровищ
Тип товара

В наборе содержится 7 блестящих полимерных лент с различными дизайнами, каждая из которых намотана на пластиковую втулку. Ширина ленты 15 мм позволяет наклеить её даже на небольшие поделки, а длина 3 м даёт большой простор для творчества.

Нужное количество ленты необходимо отрезать ножницами и приклеить на выбранную поверхность. Самоклеящаяся основа делает работу с лентами простой и удобной.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Полимерные клейкие ленты - это необычный и нарядный вариант декора различных изделий, поделок, подарочной упаковки и даже предметов интерьера. Ленты ОСТРОВ СОКРОВИЩ - яркое и привлекательное украшение по доступной цене!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.) - этот товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...