Клейкие ленты полимерные для декора с блестками ГЕОМЕТРИЯ, 15мм*3м, 7цв, ОСТРОВ СОКРОВИЩ (4 шт.)

В наборе содержится 7 блестящих полимерных лент с различными дизайнами, каждая из которых намотана на пластиковую втулку. Ширина ленты 15 мм позволяет наклеить её даже на небольшие поделки, а длина 3 м даёт большой простор для творчества.

Нужное количество ленты необходимо отрезать ножницами и приклеить на выбранную поверхность. Самоклеящаяся основа делает работу с лентами простой и удобной.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Полимерные клейкие ленты - это необычный и нарядный вариант декора различных изделий, поделок, подарочной упаковки и даже предметов интерьера. Ленты ОСТРОВ СОКРОВИЩ - яркое и привлекательное украшение по доступной цене!