228670, (цена за 45 шт.) Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG, А4, до 100 листов, прозрачная, желтая, 0,15 мм

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Папка-конверт с гладкой фактурой формата А4 из плотного прозрачного пластика толщиной 150 мкм. Закрывается на защелку-кнопку, что способствует удобству для частого использования и обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Вместительность до 100 листов поможет хранить или взять все необходимое. Выполнена в ярко-желтом цвете.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Важные документы и ценные бумаги требуют всегда повышенного внимания и деликатного обращения с ними. Безопасность и опрятный их внешний вид обеспечит папка-конверт с кнопкой BRAUBERG, которую без труда можно приобрести в нашем интернет-магазине!
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