Степлер №24/6, 26/6 МИНИ BRAUBERG Black Jack, до 15 листов, антистеплер, черный (6 шт.)

Способен скрепить до 15 листов. Стандартный размер скоб №24/6, 26/6. Возможность вертикального расположения. Глубина закладки бумаги - 22 мм. Закрытый и прямой вид сшивания. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. Корпус изготовлен из пластика. За счет компактных размеров не займет на рабочем столе много места, а классический черный цвет отлично будет дополнять любой интерьер.

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