Степлер №24/6, 26/6 МИНИ BRAUBERG JET, до 15 листов, эргономичный, бело-розовый (6 шт.)

Для скрепления до 15 листов. Размер скоб №24/6, 26/6. Глубина закладки бумаги - 25 мм. Закрытый вид сшивания. Корпус выполнен из пластика. За счет компактных размеров не займет на рабочем столе много места. Имеет стильный дизайн, комбинированный цвет и эргономичную форму корпуса.

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