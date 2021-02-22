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Главная Канцтовары Товары для школы Товары для лепки Юнландия Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.)

Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.)

Артикул: 309845
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  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 1
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 2
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 3
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 4
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 5
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 6
  • Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 7
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 1
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 2
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 3
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 4
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 5
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 6
Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - фото 7
480 руб. 
Купить
Артикул: 309845
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Восковой пластилин ЮНЛАНДИЯ не требует предварительного разминания и становится эластичным от тепла детских рук. В отличие от классического пластилина он изготовлен с добавлением натурального воска, для получения более мягкой и пластичной текстуры. Именно поэтому даже самый маленький ребёнок без особых усилий сможет легко им пользоваться.

Благодаря восковой основе и высококачественным пигментам этот пластилин имеет более яркие и насыщенные цвета по сравнению с классическим пластилином. Он не липнет к рукам, не оставляет жирных пятен, а также не прилипает к рабочей поверхности.

В наборе 10 ярких цветных брусков прямоугольной формы. Поставляется в комплекте со стеком, с помощью которого ребенок может разделять пластилин на части или наносить орнамент на свои поделки.

Наполни жизнь вдохновением! Твори вместе с восковым пластилином ЮНЛАНДИЯ "ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ"! Спешите приобрести пластилин в нашем интернет-магазине.



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Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.) - стоимость товара 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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