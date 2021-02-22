Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.)

Восковой пластилин ЮНЛАНДИЯ не требует предварительного разминания и становится эластичным от тепла детских рук. В отличие от классического пластилина он изготовлен с добавлением натурального воска, для получения более мягкой и пластичной текстуры. Именно поэтому даже самый маленький ребёнок без особых усилий сможет легко им пользоваться.

Благодаря восковой основе и высококачественным пигментам этот пластилин имеет более яркие и насыщенные цвета по сравнению с классическим пластилином. Он не липнет к рукам, не оставляет жирных пятен, а также не прилипает к рабочей поверхности.

В наборе 10 ярких цветных брусков прямоугольной формы. Поставляется в комплекте со стеком, с помощью которого ребенок может разделять пластилин на части или наносить орнамент на свои поделки.

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