111322, (цена за 10 шт.) Картон цветной А4 МЕЛОВАННЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПОЛЕТ

Цветной перламутровый картон ЮНЛАНДИЯ с улучшенной прокраской обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность и нежные жемчужные переливы, которые помогут сделать оригинальной даже самую обыкновенную поделку. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 8 листов формата А4 и 8 перламутровых цветов.

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