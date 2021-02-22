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Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.)

Артикул: 309774
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  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 1
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 2
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 3
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 4
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 5
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 6
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 7
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 8
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 9
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 10
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 11
  • Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 12
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 1
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 2
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 3
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 4
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 5
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 6
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 7
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 8
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 9
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 10
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 11
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - фото 12
450 руб. 
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Артикул: 309774
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Ножницы ЮНЛАНДИЯ с эргономичными ручками помогают уменьшить нагрузку на руку ребенка при интенсивной и продолжительной работе

Ребенок без труда сможет пользоваться такими ножницами, так как их длина - 127 мм. Закругленные концы гарантируют безопасность при использовании ножниц по назначению. Лезвия изготовлены из прочного качественного пластика, что обеспечивает максимально долгий срок службы. Предназначены для правши. Поставляются в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора).

Начните удивительное приключение в страну безграничной фантазии и детского творчества! Спешите приобрести ножницы ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине.



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Самовывоз невозможен
Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЁЖИК, 127 мм, безопасные пластиковые лезвия, эрогомичные ручки, ассорти (12 шт.) - по цене 450 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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