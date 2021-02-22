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Главная Канцтовары Хобби и творчество Художественные краски Brauberg Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.)

Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.)

Артикул: 309740
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  • Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 1
  • Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 2
  • Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 3
  • Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 4
  • Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 5
  • Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 6
Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 1
Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 2
Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 3
Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 4
Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 5
Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 6
430 руб. 
Купить
Артикул: 309740
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Содержат 18 ярких цветов. Обладают отличной укрывистостью и высокой светоустойчивостью, прекрасно смешиваются и сохраняют яркость при высыхании. Отлично ложатся на бумагу. Изготовлены с добавлением натуральной патоки и пчелиного меда. Нетоксичны. Удобная квадратная форма кюветов. Имеется отделение для кисточки. Поставляются в пластиковой коробке с европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Что нужно творческому человеку для счастья и вдохновения? Акварельные краски BRAUBERG "Академия" позволят создавать шедевры! Спешите офрмить заказ в нашем интернет-магазине.



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Краски акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ 18 цв, медовые, квадратные кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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