228802, Ранец ЮНЛАНДИЯ EXTRA, с доп. объемом, Sports ball, 38x29x18 см

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Изготовлен из легкого, формоустойчивого, экологичного материала EVA, с качественной и яркой печатью, различными эффектами. На передней панели реализован 3D-эффект за счёт выпуклого изображения мяча!
Ранец покрыт высококачественной влагоотталкивающей нейлоновой тканью, которая легко чистится.
Регулируемые по длине и высоте лямки можно оптимально подогнать под комплекцию ребенка, чтобы ранец носился с комфортом, несмотря на зачастую избыточный вес содержимого: учебников, тетрадей, канцтоваров. Регулировка позволит использовать ранец не один год!
Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана с учетом анатомических особенностей детей младшего школьного возраста. При правильной регулировке ранец будет практически не ощущаться на плечах и не будет доставлять дискомфорт при носке. В процессе эксплуатации равномерное распределение нагрузки позволит сохранить правильную осанку!
В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради между плотными перегородками. Внутри фронтального отделения находится органайзер для канцтоваров, карман для телефона, карабин для ключей и большое отделение из сетки.Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку. Ранец широко раскрывается, повышая удобство использования, а за счёт боковых перегородок содержимое не выскользнет из ранца.
Серия "EXTRA" обладает дополнительной молнией, которая позволяет увеличить объём ранца в случае необходимости.
Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - каждое отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.
Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.
Модель имеет боковые карманы на резинке, в которых можно разместить бутылочку, термос или зонт.
Светоотражающие элементы ранца расположены спереди, на торцах и на лямках. Они необходимы для безопасности пользователя в темное время суток.
Дно ранца покрыто плотным полиуретаном для защиты от попадания влаги. Дополнительно имеются резиновые ножки для устойчивости и защиты от загрязнений.
Ранец имеет специальное кольцо для крепления брелока, бейджика или школьного пропуска.
Яркая этикетка расположена на передней стороне ранца, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.
Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock с ручками, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.
Ранцы ЮНЛАНДИЯ - высокое качество, яркий дизайн, средний ценовой сегмент, забота о развитии детей. Закажите ранец ЮНЛАНДИЯ прямо сейчас и убедитесь в этом сами!
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв