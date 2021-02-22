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Главная Канцтовары Товары для школы Пеналы школьные Tiger Family 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см

228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см

Артикул: 309688
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  • 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 1
  • 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 2
  • 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 3
  • 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 4
  • 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 5
  • 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 6
  • 228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 7
228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 1
228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 2
228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 3
228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 4
228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 5
228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 6
228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см - фото 7
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 309688
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БрендTiger Family
Тип товара

Школьный пенал - это универсальное изделие, позволяющее систематизировать ручки, карандаши, фломастеры, чтобы ребенку было удобно пользоваться ими на уроках.

Этот элемент выполняет несколько полезных функций:

- приучает школьника к аккуратности - все письменные принадлежности находятся в одном месте;

- помогает быстро найти нужный предмет: карандаш, ручку или стирательную резинку;

- становится отображением индивидуальности - ребенок сам может выбрать тот пенал, который его привлекает.

Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности DIN 33419 / EN ISO 15537.



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