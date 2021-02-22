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Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Пифагор 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см

228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см

Артикул: 309676
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  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 1
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 2
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 3
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 4
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 5
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 6
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 7
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 8
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 9
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 10
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 11
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 12
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 13
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 14
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 15
  • 228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 16
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 1
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 2
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 3
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 4
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 5
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 6
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 7
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 8
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 9
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 10
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 11
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 12
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 13
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 14
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 15
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - фото 16
1 770 руб. 
2 040 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309676
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендПифагор
Тип товара

Ранец покрыт высококачественной сатиновой тканью. Имеет гладкую шелковистую лицевую поверхность.

Регулируемые по длине S-образные лямки можно оптимально подогнать под комплекцию ребенка, чтобы ранец носился с комфортом, несмотря на зачастую избыточный вес содержимого: учебников, тетрадей, канцтоваров.

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана для детей младшего школьного возраста.

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради, а также воспользоваться перегородкой с липучкой-держателем и большим карманом из сетки. Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку. Ранец широко раскрывается, повышая удобство использования, а за счёт боковых перегородок содержимое не выскользнет из ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя бегунками.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Светоотражающие элементы ранца расположены спереди, на торцах и на лямках. Они необходимы для безопасности пользователя в темное время суток.

Дно ранца покрыто плотным полиуретаном для защиты от попадания влаги.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock с ручками, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Ранцы ПИФАГОР – это демократичные по ценам и динамично развивающиеся линейки товаров для школы. Ранцы ПИФАГОР сочетают в себе яркий дизайн и достойное качество товаров. Закажите ранец ПИФАГОР прямо сейчас и убедитесь в этом сами!



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Самовывоз невозможен
228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см - стоимость товара 1770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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