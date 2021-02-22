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Кофемашина Melitta Caffeo CI черный

Артикул: 309614
  • Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 1
  • Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 2
  • Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 3
  • Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 4
Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 1
Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 2
Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 3
Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - фото 4
64 546 руб. 
75 828 руб. 
Купить
+ 294 КэтКоинов
Артикул: 309614
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендMelitta
Тип товара
Кофемашина Melitta Caffeo CI черный


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Кофемашина Melitta Caffeo CI черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 64546 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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