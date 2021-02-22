Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mad Catz
|Тип товара
|Компьютерная мышь
|Вес, г
|122
|Длина провода, м
|1,8
|Интерфейс подключения
|USB
|Источник питания мыши
|USB
|Количество клавиш
|9
|Особенности
|оптическая
|Цвет
|черный
|Разрешение оптического сенсора, dpi
|7200
|Тип соединения
|проводное
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