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Люстра Vitaluce V1301-1/8, 8хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309558
Люстра Vitaluce V1301-1/8, 8хЕ14 макс. 60Вт
8 480 руб. 
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+ 328 КэтКоинов
Артикул: 309558
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 354 руб./месяц 
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Коллекция V1301
filter_noneТовар входит в коллекцию V1301
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Высота, см102
Длина, см62
Декоративные элементывиньетки, подвески
Формакруг
Ширина, см62
Вес, кг5.1
Люстра в стиле классика. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 24 кв.м. Общая мощность - 480 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V1301-1/8, 8хЕ14 макс. 60Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8480 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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