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Светодиодный светильник Vitaluce V4612-0/1A, LED 14Вт, 3900-4200K

Артикул: 309519
Светодиодный светильник Vitaluce V4612-0/1A, LED 14Вт, 3900-4200K
3 370 руб. 
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+ 141 КэтКоинов
Артикул: 309519
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильхай-тек
Количество ламп1
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт14
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см8
Длина, см20
Формаквадрат
Цвет каркасабелый
Цвет плафонабелый
Ширина, см19.5
Вес, кг0.6
Настенный светодиодный светильник мощностью 14 Вт. Устанавливается в жилых и общественных помещениях. Световая температура - 3900-4200K


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Светодиодный светильник Vitaluce V4612-0/1A, LED 14Вт, 3900-4200K - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3370 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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