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Люстра Vitaluce V5308-1/10, 10хЕ14 макс. 40Вт

Артикул: 309414
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V5308-1/10, 10хЕ14 макс. 40Вт
17 900 руб. 
21 600 руб. 
Купить
+ 589 КэтКоинов
Артикул: 309414
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 746 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп10
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см107
Длина, см73
Формапрямоугольник
Цвет плафонадымчатый
Ширина, см36
Вес, кг10.2
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 20 кв.м. Общая мощность - 400 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V5308-1/10, 10хЕ14 макс. 40Вт - по цене 17900 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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