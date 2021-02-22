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Люстра Vitaluce V5194/6 6xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309363
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V5194/6 6xE14 макс. 40Вт
10 880 руб. 
13 130 руб. 
Купить
+ 358 КэтКоинов
Артикул: 309363
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 454 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп6
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см54
Длина, см39
Форманестандартная
Цвет плафонабелый
Ширина, см39
Вес, кг2.7
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 12 кв.м. Общая мощность - 240 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V5194/6 6xE14 макс. 40Вт - по цене 10880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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