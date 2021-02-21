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Люстра Vitaluce V3425/5, 5хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309021
Люстра Vitaluce V3425/5, 5хЕ14 макс. 60Вт
5 820 руб. 

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Артикул: 309021
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 243 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп5
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабежевый с золотом
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см58
Длина, см60
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см60
Вес, кг2.1
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 15 кв.м. Общая мощность - 300 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V3425/5, 5хЕ14 макс. 60Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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