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Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см

Артикул: 308856
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  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 2
  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 3
  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 4
  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 5
  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 6
  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 7
  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 8
  • Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 9
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 1
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 2
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 3
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 4
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 5
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 6
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 7
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 8
Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см - фото 9
8 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308856
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Коллекция Sena
filter_noneТовар входит в коллекцию Sena

Коллекция Sena

БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Высота изделия, мм839
Подсветка в комплектеда
Цвет фурнитурыХром
Цвет изделияБелый/дерево
Толщина фасада16 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Термообогрев зеркаланет
Система хранениядверки
Покрытие фасадаэмаль
Покрытие боковинСруктурный ЛДСП
Открытые полкинет
Длина изделия, мм156
Основной материалзеркальное полотно
Ориентацияправая
Организация внутреннего пространства (описание)2 вкладные полки (стекло)
Наличие ручкида
Материал боковинВЛДСП
Комплект ножекнет
Зеркало с полочкойнет
Дополнительный материалстекло
КомплектШкаф - 1 шт., Дверца - 1 шт., Полка вкладная стекло - 2 шт., Полка жесткая - 1 шт., Комплект электроподготовки - 1 шт., LED светильник - 1 шт., Выключатель - 1 шт., Розетка - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Шкаф-зеркало для ванной. Материал: ДСП. Размеры: 156х500х839 мм (ДхШхВ). Одна распашная дверца. Встроенная подсветка. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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