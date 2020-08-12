Коврик для ванной комнаты Iddis D?cor D09C580i12, 50*80 см

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|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Коврик в ванную
|Материал
|полиэстер
|Длина, см
|50
|Ширина, см
|80
|Высота, см
|2.5
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12.08.2020
Цвет подошел, не маркий, стирается хорошо
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Неплохой коврик, цвет приятный-бежевый. Качество просто отличное-не жесткий, сделан из хлопка, придает ванной уют. Думала, что будет сильно марким, но нет. Уже стирала много раз на деликатном режиме, выглядит до сих пор как новый и не протоптался.