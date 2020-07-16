Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Мойки для кухни Iddis Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа

Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа

(1)
Артикул: 308539
  • Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 1
  • Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 2
  • Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 3
  • Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 4
  • Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 5
  • Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 6
Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 1
Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 2
Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 3
Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 4
Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 5
Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото 6
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308539
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Коллекция Basic
filter_noneТовар входит в коллекцию Basic

Коллекция Basic

БрендIddis
Тип товараМойка для кухни
Материалнержавеющая сталь
Клапан-автоматнет
Кол-во основных чаш1
Коландер в комплектенет
Корзина для посуды в комплектенет
Отверстие для смесителяесть
Расположение крыласлева
Установкаврезная
Формапрямоугольник
С крыломда
Угловаянет
Разделочная доска в комплектенет
Цветхром
Глубина чаши170 мм
Страна бренда Россия
Длина, см65
Ширина, см50
Высота, см17
Мойки для кухни IDDIS изготовлены из качественных материалов и соответствуют всем требованиям к обустройству современной кухни: они стойкие к износу, выдерживают различные температуры, легко моются, долго служат, отлично смотрятся в любом интерьере.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Мойки для кухни из искусственного камня, Мойки для кухни из нержавеющей стали, Угловые мойки для кухни, Двойные мойки для кухни, Врезные мойки для кухни из нержавеющей стали, Врезные мойки для кухни, Чёрные мойки для кухни, Гранитные мойки для кухни, Керамогранитные мойки для кухни, Двойные мойки для кухни из нержавеющей стали


Теги товара: Мойки для кухни из нержавеющей стали, Врезные мойки для кухни из нержавеющей стали, Врезные мойки для кухни из нержавеющей стали, Врезные мойки для кухни, Двойные мойки для кухни из нержавеющей стали, Мойки для кухни с крылом, Круглые мойки для кухни из нержавеющей стали, Угловые мойки для кухни из нержавеющей стали, Глубокие мойки для кухни из нержавеющей стали, Маленькие мойки для кухни из нержавеющей стали, Мойки для кухни с крылом из нержавеющей стали, Мойки для кухни с крылом из нержавеющей стали, Мойки для кухни с левым крылом, Мойки для кухни 45 см (450 мм) из нержавеющей стали, Большие мойки для кухни, Большие мойки для кухни, Мойки для кухни 50х50 см (500х500 мм), Кухонные мойки Iddis из нержавеющей стали


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


16.07.2020
Достоинства:
Довольно-таки глубокая, смотрится стильно, моется легко.

Недостатки:
Я таковых не выявила.

Комментарий:
Я люблю классику, поэтому при выборе новой мойки на кухню остановилась именно на данной модели. Мойка смотрится стильно и дорого, чиститься хорошо, мойка достаточно глубокая, посуду в ней мыть удобно.

Самовывоз невозможен
Мойка для кухни для кухни Iddis Basic BAS65SRi77, шелк, чаша справа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...