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Коврик для ванной комнаты Iddis D?cor D12C580i12, 50*80 см

(1)
Артикул: 308477
Коврик для ванной комнаты Iddis D?cor D12C580i12, 50*80 см
1 590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308477
В наличии
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Коллекция Dйcor
filter_noneТовар входит в коллекцию Dйcor

Коллекция Dйcor

БрендIddis
Тип товараКоврик в ванную
Материалполиэстер
Длина, см50
Ширина, см80
Высота, см2.5
Ванная комната давно перестала быть только утилитарным помещением. Это важная часть любого дома, где начинается и заканчивается каждый день. Штора и коврик для ванной — тот самый акцент в ванной, который приносит по-настоящему домашний уют, наполняет цветом и позволяет играть с настроением интерьера с минимальными затратами.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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11.08.2020
Достоинства:
Хорошее качество и материал

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Становиться на него комфортно, приятный на ощупь - чувствуется, что сделан из хлопка. Размер оптимальный. Используем его уже полгода и пока вид держит хорошо. В целом по качеству изготовления без вопросов.

Самовывоз невозможен
Коврик для ванной комнаты Iddis D?cor D12C580i12, 50*80 см - по цене 1590 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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