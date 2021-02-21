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Радар-детектор Inspector Spirit GPS

Артикул: 308441
  • Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 1
  • Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 2
  • Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 3
  • Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 4
  • Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 5
Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 1
Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 2
Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 3
Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 4
Радар-детектор Inspector Spirit GPS - фото 5
6 219 руб. 
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Артикул: 308441
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендInspector
Тип товараРадар-детектор
Наличие GPSда
Обнаруживает тип радаровОскон, Robot, Автодория, Стрелка, Кордон, Визир, Бинар, Крис, Кречет, Скат, Амата, MULTARADAR CD/CT, Вокорд, Радис, Искра, ЛИСД, АВТОПАТРУЛЬ, Полискан
Режим работыгород, трасса, авто
Тип установкина присоске
Длина, см6.5
Ширина, см6.5
Высота, см2.5
Вес, кг0.082
INSPECTOR SPIRIT - это сигнатурный радар-детектор революционного формата, оснащенный современным плоским рупором в виде патч-антенны. Уникальность этой модели состоит в использовании полноцветного ЖК-экрана диагональю 2.4 со специально разработанным графическим дизайном интерфейса, который впервые предоставит пользователю максимальную информативность, недоступную OLED-экранам. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ. Устройство обладает расширенным функционалом


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Самовывоз невозможен
Радар-детектор Inspector Spirit GPS - стоимость товара 6219 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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