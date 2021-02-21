Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Бренд
|Sho-Me
|Тип товара
|Видеорегистратор (2 в 1)
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Наличие GPS
|есть
|Угол обзора
|135°
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Диагональ экрана, дюйм
|2.45
|Режим записи
|циклическая
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Наличие экрана
|да
|Наличие радар детектора
|да
|Кол-во камер
|1
|Наличие ГЛОНАСС
|есть
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920?1080
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Комплектация
|видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
|Выносная камера
|нет
|Страна производства
|Китай
|Камера заднего вида
|нет
|Емкость аккумулятора
|370 мАч
|Скрытая установка
|нет
|Длина, см
|9.1
|Ширина, см
|6.6
|Высота, см
|3
|Вес, кг
|0.175
Похожие товары
Телефон для звонков в Тюмени
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв