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Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200

Артикул: 308424
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 1
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 2
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 3
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 4
  • Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 5
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 1
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 2
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 3
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 4
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото 5
1 703 руб. 
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Артикул: 308424
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендGodox
Тип товараЗарядное устройство
Размеры, см5,9х5,8х2,6
Вес, кг0,034
Godox UC29 – зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 от вспышек Godox серии AD200. Через порт USB-C устройство подключается к адаптеру с выходными параметрами 5В/2А (USB-C кабель и адаптер приобретаются отдельно), например к сетевому адаптеру Godox VC1. Обеспечивает выходное напряжение 16,8В (0,18А/0,43A). Индикатор на корпусе устройства показывает степень заряда аккумулятора.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1703 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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