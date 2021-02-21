Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Fossil FS5599

Артикул: 308342
Наручные часы Fossil FS5599
8 140 руб. 
Купить
+ 125 КэтКоинов
Артикул: 308342
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Поделиться:
Коллекция FS559
filter_noneТовар входит в коллекцию FS559
БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядTownsman
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер
Прочеедиаметр 44 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусазолотистый
Цвет циферблатазеленый
Кварцевый хронограф. Формат 12 часов. Секундомер. Подсветка стрелок.


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы мужские наручные, Часы механические мужские наручные, Электронные часы наручные мужские, Часы скелетоны мужские наручные, Спортивные часы мужские наручные, Российские часы мужские наручные, Мужские часы наручные недорогие, Часы мужские наручные водонепроницаемые и противоударные, Титановые часы наручные, Часы классические мужские наручные


Теги товара: Мужские часы наручные недорогие, Большие наручные часы мужские, Мужские часы наручные модные, Мужские часы с кожаным ремешком, Часы хронографы мужские наручные, Часы наручные мужские механические с автоподзаводом водонепроницаемые, Многофункциональные часы наручные, Американские часы наручные мужские, Часы мужские с большим циферблатом наручные, Брутальные мужские часы наручные, Часы хронографы мужские швейцарские наручные, Американские военные часы наручные мужские, Мужские часы на широком кожаном браслете, аналоговые, Часы Casio мужские наручные водонепроницаемые, механические водонепроницаемые, Мужские часы, Швейцарские водонепроницаемые, электронные в металлическом корпусе, электронные водонепроницаемые, водонепроницаемые противоударные Casio, водонепроницаемые противоударные Orient, механические водонепроницаемые Orient с автоподзаводом


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Fossil FS5599 - стоимость товара 8140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...