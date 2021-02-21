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Наручные часы Fossil FS5684

Артикул: 308269
Наручные часы Fossil FS5684
6 490 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 308269
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция FS568
filter_noneТовар входит в коллекцию FS568

Коллекция FS568

БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядFB-01
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьсиликоновый ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциииндикация даты
Прочеедиаметр 42 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Fossil FS5684 - по цене 6490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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