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Наручные часы Emporio Armani AR11257

Артикул: 308266
Наручные часы Emporio Armani AR11257
17 730 руб. 
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+ 124 КэтКоинов
Артикул: 308266
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция AR112
filter_noneТовар входит в коллекцию AR112

Коллекция AR112

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядNicola
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Противоударныенет
Прочеедиаметр 40 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная. Подсветка стрелок.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Emporio Armani AR11257 - купить по цене 17730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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