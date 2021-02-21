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Наручные часы Emporio Armani AR9042

Артикул: 308245
Наручные часы Emporio Armani AR9042
24 040 руб. 
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+ 370 КэтКоинов
Артикул: 308245
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядGianni T-Bar
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Механизмкварцевые часы
Полунисекс
Противоударныенет
Прочеедиаметр 43/28 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатабелый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Набор из женской и мужской моделей. Мужская версия имеет смещенную секундную стрелку. Размеры мужской версии: диаметр корпуса - 43 мм, ширина ремешка - 18 мм. Размеры женской версии: диаметр корпуса - 28 мм, ширина ремешка - 14 мм


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Emporio Armani AR9042 - стоимость товара 24040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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