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Наручные часы Fossil CE1094

Артикул: 307908
Наручные часы Fossil CE1094
10 450 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 307908
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядCarlie
Стекломинеральное
Браслет/ременькерамический браслет
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 30
Материал корпусакерамика
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Противоударныенет
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Функциииндикация даты, дня недели
Прочеедиаметр 38 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число, день недели.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Fossil CE1094 – стоимость товара 10450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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