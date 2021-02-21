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Наручные часы Romanson RM9A13TLC(WH)

Артикул: 307869
Наручные часы Romanson RM9A13TLC(WH)
6 140 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307869
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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Коллекция RM9A13
filter_noneТовар входит в коллекцию RM9A13
БрендRomanson
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Южная Корея
Модельный рядGiselle
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
Вставкацирконы
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Противоударныенет
Прочеедиаметр 34 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусазолотистый
Цвет циферблатасеребристый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная.


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Наручные часы Romanson RM9A13TLC(WH) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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