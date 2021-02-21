Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Michael Kors MK2877

Артикул: 307834
Наручные часы Michael Kors MK2877
14 510 руб. 
Купить
+ 77 КэтКоинов
Артикул: 307834
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Поделиться:
Коллекция MK287
filter_noneТовар входит в коллекцию MK287
БрендMichael Kors
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядPyper
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
Вставкакристаллы
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Противоударныенет
Прочеедиаметр 38 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатабелый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная.


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы женские наручные, Часы с браслетом женские наручные, Керамические часы женские наручные, Часы женские электронные наручные, Часы с керамическим браслетом женские, Женские механические часы наручные, Часы российского производства женские наручные, Часы черные женские наручные, Часы с кожаным ремешком женские, Часы белые женские наручные


Теги товара: Часы женские электронные наручные, Часы с кожаным ремешком женские, Часы белые женские наручные, Часы кварцевые наручные женские, Женские водонепроницаемые часы наручные, Часы с крупным циферблатом женские наручные, Часы женские квадратные с кожаным ремешком, Керамика белые, Белые спортивные, Электронные недорогие, Кварцевые белые, Кварцевые белые, Из стали, Керамика белые, Классика кожаный ремешок, Кварцевые недорогие, Металлические, Прямоугольные кожаный ремешок, Кварцевые швейцария, С кожаным недорого, Водонепроницаемые недорого, Железные, Casio электронные, Casio кварцевые, Водонепроницаемые Casio, Orient кварцевые, Guess металлические


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Michael Kors MK2877 - по цене 14510 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...