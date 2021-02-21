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Наручные часы Casio GMA-B800-8AER

Артикул: 307784
Наручные часы Casio GMA-B800-8AER
12 390 руб. 

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Артикул: 307784
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция GMA-B800
filter_noneТовар входит в коллекцию GMA-B800
БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядG-Shock
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 200
Материал корпусапластик
Отображение временикомбинированное
Цифрыотсутствуют
Противоударныеда
Полженские
Подсветкада
Механизмкварцевый хронограф
Функциисекундомер, таймер обратного отсчета, шагомер, акселерометр, будильник, мониторинг калорий, календарь
Прочееразмеры 45.20x50.70x15.50 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, шагомер, акселерометр, второй часовой пояс, будильник. Отображение даты: вечный календарь, число, месяц, день недели. Подсветка дисплея, стрелок.


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Наручные часы Casio GMA-B800-8AER - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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