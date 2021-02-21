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Наручные часы Casio GMD-S6900SR-7ER

Артикул: 307771
Наручные часы Casio GMD-S6900SR-7ER
12 390 руб. 

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Артикул: 307771
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядG-Shock
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 200
Материал корпусапластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныеда
Полженские
Подсветкада
Механизмкварцевый хронограф
Функциисекундомер, таймер обратного отсчета, будильник, календарь
Прочееразмер 46х48.8х12.7 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусабелый
Цвет циферблатарозовый
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, будильник. Отображение даты: число, месяц, день недели. Подсветка дисплея.


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Наручные часы Casio GMD-S6900SR-7ER - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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