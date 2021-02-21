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Нож для мяса BergHOFF CooknCo кованый 20см 2800386

Артикул: 307570
  • Нож для мяса BergHOFF CooknCo кованый 20см 2800386 - фото 1
  • Нож для мяса BergHOFF CooknCo кованый 20см 2800386 - фото 2
Нож для мяса BergHOFF CooknCo кованый 20см 2800386 - фото 1
Нож для мяса BergHOFF CooknCo кованый 20см 2800386 - фото 2
700 руб. 
1 000 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307570
В наличии
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Коллекция CooknCo
filter_noneТовар входит в коллекцию CooknCo

Коллекция CooknCo

БрендBerghoff
Тип товараНож для мяса
Длина лезвия, мм200
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Материал ручки (-ек)АБС-пластик с нержавеющей сталью
Лезвие из высококачественной нержавеющей стали. Каждый нож с точностью выкован из единого куска высокоуглеродистой стали. С помощью ножа для мяса легко нарезать мясо тонкими ломтиками. Часто используется в комбинации с вилкой для мяса, с помощью которой можно удерживать кусок во время нарезания.


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Самовывоз невозможен
Нож для мяса BergHOFF CooknCo кованый 20см 2800386 - по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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