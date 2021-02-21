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Венчик BergHOFF Geminis 1108988

Артикул: 307514
  • Венчик BergHOFF Geminis 1108988 - фото 1
  • Венчик BergHOFF Geminis 1108988 - фото 2
  • Венчик BergHOFF Geminis 1108988 - фото 3
Венчик BergHOFF Geminis 1108988 - фото 1
Венчик BergHOFF Geminis 1108988 - фото 2
Венчик BergHOFF Geminis 1108988 - фото 3
990 руб. 
1 420 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307514
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Geminis
filter_noneТовар входит в коллекцию Geminis
БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типвенчик
Материал18/10 нержавеющая сталь
Основу коллекции Geminis от компании BergHOFF составляет надежная керамическая посуда для запекания. Открытые и закрытые блюда разных форм внутри покрыты кремовой эмалью, снаружи – красной глазурью, которая защищает поверхность от пятен и царапин и облегчает уход за посудой. Материал дает возможность равномерно запекать и зажаривать продукты, с помощью широких ручек блюда удобно доставать из духовки. Стильное сочетание цветов позволяет использовать посуду серии Geminis не только для запекания, но и для сервировки стола. В этой серии представлены и другие предметы сервировки – дозаторы для сахарной пудры и специй, солонки и перечницы, а также кухонные инструменты – венчики, дуршлаги и яйцерезки.


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Самовывоз невозможен
Венчик BergHOFF Geminis 1108988 - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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