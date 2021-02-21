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Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34см 2800020

Артикул: 307491
Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34см 2800020
560 руб. 
810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307491
В наличии
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Коллекция CooknCo Duet
filter_noneТовар входит в коллекцию CooknCo Duet

Коллекция CooknCo Duet

БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типлопатка
Материалнержавеющая сталь
Линейка CooknCo Duet от BergHOFF включает множество красивых и функциональных кухонных аксессуаров, изготовленных из высококлассной нержавеющей стали с зеркальной полировкой, а также элегантные наборы бокалов для шампанского из прочного стекла. Сервировочные ложки, лопатки с отверстиями, китайские лопатки, шумовки, ложки для спагетти и риса, ножи для выемки сердцевины яблока, вилки для мяса и другие приспособления для кухонных работ серии CooknCo Duet имеют удобные ручки и пригодны для мытья в посудомоечной машине. Широкая поверхность лопаток позволяет аккуратно переворачивать продукты, не повреждая их. Все предметы отличаются износостойкостью и подходят для ежедневного использования.


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Самовывоз невозможен
Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34см 2800020 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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