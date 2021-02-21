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Нож поварской BergHOFF Neo 20см 3500704

Артикул: 307471
Нож поварской BergHOFF Neo 20см 3500704
730 руб. 
1 680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307471
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Neo
filter_noneТовар входит в коллекцию Neo

Коллекция Neo

БрендBerghoff
Тип товараНож поварской
Длина лезвия, мм200
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Материал ручки (-ек)ТПЭ
Ножи, изготовленные из высококачественной стали, создают впечатление, будто бы сделаны из цельного куска металла. Рукоятки, наполнены черным ТПР, способствующим безопасности в использовании. Сатинированная полировка с черными вставками ручек добавляет изысканности к внешнему виду этих ножей. Поварской нож - самый используемый на кухне. Загнутое кверху лезвие позволяет раскачивать нож во время нарезки на разделочной доске. Благодаря широкому и тяжелому лезвию также подходит для легких разрубочных работ.


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Самовывоз невозможен
Нож поварской BergHOFF Neo 20см 3500704 - купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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