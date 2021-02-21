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Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070

Артикул: 307404
  • Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070 - фото 1
  • Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070 - фото 2
  • Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070 - фото 3
Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070 - фото 1
Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070 - фото 2
Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070 - фото 3
3 790 руб. 
5 420 руб. 
Купить
+ 96 КэтКоинов
Артикул: 307404
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Moon
filter_noneТовар входит в коллекцию Moon

Коллекция Moon

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л2,4
Диаметр, см20
Материал корпусачугун
Крышка в комплектеда
Материал крышкичугун
Материал ручки (-ек)чугун
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветкоричневый
Чугун великолепно сохраняет тепло: это идеальный выбор для тушения и томления жаркого в духовом шкафу или на плите.Крышка удерживает влагу внутри, и благодаря капельному рельефу испаряющиеся соки скатываются обратно в пищу, обеспечивая блюду особенную сочность и мягкость.Глянцевое эмалевое покрытие не требует дополнительного смазывания и сочетает в себе стиль и прочность.Широкие ручки для безопасного захвата, даже при ношении кухонных рукавиц или использовании прихваток.С двумя взаимозаменяемыми ручками: с чугунной можно ставить в духовой шкаф, а ручка из фенольной смолы не нагревается, если кастрюля используется на плите.2 прихватки прилагаются.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля BergHOFF Moon 2,4л 8500070 - стоимость товара 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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