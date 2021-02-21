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Кастрюля BergHOFF Manhattan 8л 1100070

Артикул: 307389
Кастрюля BergHOFF Manhattan 8л 1100070
5 820 руб. 
9 670 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 307389
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 243 руб./месяц 
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БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л8
Высота, см22,5
Диаметр, см28
Вес, кг3,6
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 для повышенной прочности и гигиены.Конструкция дна делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение тепла по всей поверхностиБлагодаря стеклянной крышке можно наблюдать за ингредиентами в кастрюле. Не нужно поднимать крышку, растрачивая энергию и вкусовые качества.Эргономичная ручка обеспечивает безопасный захват и удобство в поднятии кастрюли.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля BergHOFF Manhattan 8л 1100070 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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