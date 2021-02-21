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Емкость для хранения BergHOFF Leo 11*13,5см 3950052

Артикул: 307206
  • Емкость для хранения BergHOFF Leo 11*13,5см 3950052 - фото 1
  • Емкость для хранения BergHOFF Leo 11*13,5см 3950052 - фото 2
Емкость для хранения BergHOFF Leo 11*13,5см 3950052 - фото 1
Емкость для хранения BergHOFF Leo 11*13,5см 3950052 - фото 2
1 000 руб. 
1 440 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307206
В наличии
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараПосуда для хранения продуктов
Типемкость для хранения
Объем1 л
Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь материалы рядом с нержавеющей сталью, пробка и бамбук - каждый материал был тщательно отобран нашим домашним дизайнером Питером Руксом, чтобы продемонстрировать качество, функциональность и эстетичность продуктов Leo. Этот подход сразу же привлек внимание жюри конкурса Red Dot Design, которое незамедлительно отметило своей наградой ножи для равиоли и набор для пиццы Leo. -;- Стильные и мультифункциональные - идеальный выбор для использования на всех мероприятиях на свежем воздухе. Изготовленные из волокон бамбука, самого быстрорастущего растения, они экологичны, поскольку для производства используется один из самых быстровосполнимых ресурсов. Кроме этого, в продукции используются только остаточные части растения.


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Емкость для хранения BergHOFF Leo 11*13,5см 3950052 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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