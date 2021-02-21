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Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087

Артикул: 307182
  • Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 1
  • Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 2
  • Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 3
  • Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 4
  • Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 5
  • Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 6
Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 1
Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 2
Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 3
Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 4
Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 5
Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - фото 6
860 руб. 
1 230 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307182
В наличии
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараРазделочные доски
Материалбамбук, резина
Размер (ДхШхГ), см44x10x1.5
Применениеуниверсальная
Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь материалы рядом с нержавеющей сталью, пробка и бамбук - каждый материал был тщательно отобран нашим домашним дизайнером Питером Руксом, чтобы продемонстрировать качество, функциональность и эстетичность продуктов Leo. Этот подход сразу же привлек внимание жюри конкурса Red Dot Design, которое незамедлительно отметило своей наградой ножи для равиоли и набор для пиццы Leo. Резка на бамбуковой доске не затупляет нож


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Самовывоз невозможен
Доска разделочная BergHOFF Leo 44*10*1,5см 3950087 - по цене 860 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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