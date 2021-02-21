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Открывалка для бутыло BergHOFF Geminis 1107325

Артикул: 307153
Открывалка для бутыло BergHOFF Geminis 1107325
380 руб. 
550 руб. 
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Артикул: 307153
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Geminis
filter_noneТовар входит в коллекцию Geminis
БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типоткрывалка для бутылок
Материалхромированный сплав, резина
Компания BergHOFF WorldWide занимается разработкой и производством кухонной посуды и столовых принадлежностей уже много лет. Эффективное сотрудничество команды дизайнеров, технических специалистов и международных партнеров позволяет компании BergHOFF предлагать своим покупателям дизайнерский продукт высокого качества по доступной цене. Все этапы производственного процесса находятся под строгим контролем группы специалистов. Только так можно обеспечить соответствие всей продукции с эмблемой BergHOFF жестким требованиям качества. Наши изделия предназначены для профессионального и домашнего использования, а также для энтузиастов кулинарного искусства. Работа со знаменитыми дизайнерами – еще одно доказательство уникальности изделий фирмы BergHOFF. Многочисленные дизайнерские разработки были удостоены международных наград за оригинальный дизайн. Высококачественная и надежная открывалка для бутылок BergHOFF Squalo.


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Открывалка для бутыло BergHOFF Geminis 1107325 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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