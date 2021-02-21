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Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203

Артикул: 307134
  • Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203 - фото 1
  • Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203 - фото 2
  • Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203 - фото 3
Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203 - фото 1
Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203 - фото 2
Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203 - фото 3
780 руб. 
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 307134
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараКухонная утварь
Материал18/10 нержавеющая сталь
Особенностиподходит для посудомоечной машины
Типтерки
Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведены из прочного пластика, нержавеющей стали, бамбука, пробки и пригодны для использования на любых кухонных досках, посуде и подносах. С помощью стильных, функциональных и практичных приспособлений из серии Leo можно быстро и легко лепить равиоли, формировать пельмени или пирожки с симметричной фигурной кромкой, мелко и ровно резать зелень, аккуратно измельчать овощи, фрукты, сыр и другие продукты. Удобные ручки из пластика или натурального дерева имеют эргономичную форму и не выскальзывают из рук в процессе готовки. Все изделия из коллекции Leo подходят для мытья в посудомоечной машине.


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