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Лопатка BergHOFF Straight 34,5см 1105444

Артикул: 307119
  • Лопатка BergHOFF Straight 34,5см 1105444 - фото 1
  • Лопатка BergHOFF Straight 34,5см 1105444 - фото 2
Лопатка BergHOFF Straight 34,5см 1105444 - фото 1
Лопатка BergHOFF Straight 34,5см 1105444 - фото 2
1 280 руб. 
1 830 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307119
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Straight
filter_noneТовар входит в коллекцию Straight

Коллекция Straight

БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типлопатка
Материал18/10 нержавеющая сталь
Линейка Straight от производителя BergHOFF включает кухонную и столовую посуду, приборы для сервировки, а также всевозможные кухонные аксессуары из качественной нержавеющей стали 18/10 и жаропрочного нейлона. Коллекция представлена практичными алюминиевыми сковородами с уникальным антипригарным покрытием, стальными сервировочными блюдами, сливочниками, сахарницами, лопатками и ножами для сыра. В нее также входят удобные орехоколы, штопоры и другие принадлежности для кухонных работ и сервировки стола. Посуда Straight великолепно смотрится в любом интерьере, легко очищается от загрязнений и пригодна для мытья в посудомоечной машине.


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Самовывоз невозможен
Лопатка BergHOFF Straight 34,5см 1105444 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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