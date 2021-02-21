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Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131

Артикул: 307113
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  • Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 2
  • Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 3
  • Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 4
  • Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 5
Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 1
Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 2
Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 3
Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 4
Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - фото 5
3 340 руб. 
5 270 руб. 
Купить
+ 59 КэтКоинов
Артикул: 307113
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Virgo
filter_noneТовар входит в коллекцию Virgo

Коллекция Virgo

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л1,5
Высота, см8,5
Диаметр, см16
Вес, кг1,7
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеантипригарное покрытие ферногрин
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло
Материал ручки (-ек)фенольная смола
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветоранжевый, черный
Футуристический дизайн этой посуды несомненно притягивает внимание, но также он продуман и функционален. Оригинальная крышка предлагает ряд хорошо продуманных функций. Эти большие эргономичные ручки крышки не нагреваются в процессе приготовления. Продуманный дизайн помещает крышку на кастрюле таким образом, что во время приготовления и подачи одна рука всегда остается свободной. Другая вставка, очень похожая на ту, которая удерживает крышку вертикально на кастрюле, предлагает дополнительную функциональность, когда крышка лежит на кастрюле: просто положите на них большие пальцы для удобного и безопасного слива воды


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Самовывоз невозможен
Кастрюля BergHOFF Virgo 16см 8500131 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3340 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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